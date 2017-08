Aangeslagen Piqué: Real voor het eerst superieur

Voor Real was het, na winst van de Europese Supercup, al de tweede prijs dit seizoen. Vanwege de schorsing van Cristiano Ronaldo mocht Marco Asensio woensdag vanaf het begin meedoen. Na vier minuten opende de aanvaller al de score, nadat hij zondag in de eerste ontmoeting in Camp Nou (1-3) ook al een van de treffers van Real voor zijn rekening had genomen.



Bijna vanuit stand krulde hij woensdag de bal vanaf zo'n 30 meter met links over doelman Marc-André ter Stegen. ,,Die treffer van zondag was fraai, maar deze ook'', aldus Asensio. ,,Ik doe er dit seizoen alles aan zoveel mogelijk minuten te mogen spelen.''



Trainer Zinedine Zidane van Real Madrid bleef rustig na de vele positieve commentaren woensdag. ,,De eerste helft was spectaculair. We zijn het seizoen goed begonnen, maar we hebben nog een lange weg te gaan.''