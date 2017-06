Aanvoerder Hazard valt met enkelbreuk weg bij België

België speelt morgenavond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel een oefenduel tegen Tsjechië. Vrijdag volgt de uitwedstrijd bij Estland in de kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland. België staat na na vijf van de tien speelrondes bovenaan in poule F met 13 van de mogelijke 15 punten. Het doelsaldo van de Belgen is indrukwekkend: 22 goals voor, 2 tegen.