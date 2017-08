Aanvoerder Southampton zet deur voor Van Dijk open

In Southern Daily Echo zegt Davis dat de selectie van Southampton Van Dijk niets kwalijk neemt. ,,Sterker nog, met dit gebaar willen we hem laten weten dat we Virgil heel graag willen houden. Wat ons betreft staat de deur voor hem open. Een speler met zijn kwaliteiten ontvangen we uiteraard open armen.''

Van Dijk ligt in de clinch met Southampton, nadat hij vorige week een transferverzoek indiende. De Oranje-international wil nog deze maand vertrekken. Chelsea en Liverpool zouden bovendien bereid zijn te willen voldoen aan de vraagprijs van 65 miljoen euro. Trainer Mauricio Pellegrino, die Van Dijk in afzondering laat trainen, wil hem onder geen beding kwijt. Volgens Engelse media deinzen de Argentijn én de clubdirectie er niet voor terug om Van Dijk te chanteren. Zolang Van Dijk zijn wens om te vertrekken naar een club uit de Premier League niet laat varen, lijkt een terugkeer in de selectie van Southampton kansloos. Van Dijk ontbrak zaterdag bij de competitie-ouverture tegen Swansea City (0-0) wegens 'ziekte' .

Davis, die zaterdag bij afwezigheid van Van Dijk de aanvoerdersband droeg: ,,Ik moet zeggen dat ik geen idee heb wat er in Virgils hoofd omgaat. Het is een vervelende situatie|, maar we steunen hem als selectie wel. We willen hem graag terug, maar ik begrijp Virgil ook. Hij wil het beste voor zichzelf. Ik begrijp de club trouwens ook. Dit is geen situatie die je als club wil, maar we zijn allemaal profs. We kennen de wetten van de voetballerij. Hopelijk blijft hij en hopelijk komt er snel duidelijkheid. Dat is het enige wat ik kan zeggen.”