AC Milan ondergaat metamorfose met Chinees geld

Zowel AC Milan als stadsrivaal Inter zijn al een tijdje uit de top van Europa verdwenen. In Italië is het Juventus wat de klok slaat, met AS Roma en Napoli die dappere pogingen doen om het De Oude Dame lastig te maken. Zonder veel succes: de afgelopen zes seizoenen ging de landstitel in Italië naar Juventus. De laatste keer dat Milan de sterkste was in Italië dateert alweer van 2011.



En dus acht AC Milan de tijd gekomen om hier verandering in te brengen. Financial Fair Play is kennelijk geen prioriteit voor de Chinese eigenaren. Ethisch kan men vraagtekens stellen bij de werkwijze van Milan. Al gebeurt het nu steeds vaker, rijke eigenaren die een smak geld op tafel gooien en een nieuwe ploeg bij elkaar kopen. De fans van Milan zullen het graag zien gebeuren.



Typerend was dan ook de transfer van Leonardo Bonucci, die zeven seizoenen lang de kleuren van Juventus verdedigde. Is dit een teken aan de wand dat Milan het komend seizoen overneemt van De Oude Dame? De transfer is in elk geval een doorn in het oog van iedereen met een wit-zwart hart.