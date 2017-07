Acht doden bij supportersrellen na voetbalfinale Senegal

Belgische voetbalsters worden op EK gesteund door 10.000 fans

14 juli Het vrouwenvoetbal is ook in België aan een opmars bezig. De 'Red Flames', de bijnaam van de nationale ploeg, zullen bij het komende EK in Nederland door duizenden fans uit eigen land worden aangemoedigd. Volgens de Belgische voetbalbond gaat het in totaal om circa 10.000 liefhebbers.