Ajax in halve finales tegen Olympique Lyon, United tegen Celta

Ajax vervolgt het Europese avontuur met een halve finale tegen Olympique Lyon in de Europa League. Het elftal van trainer Peter Bosz werd vrijdagmiddag tijdens een loting bij de UEFA in Nyon gekoppeld aan de huidige nummer vier van Frankrijk.



Dodenherdenking



De wedstrijd wordt niet op de gebruikelijke donderdagavond gespeeld, omdat dan de nationale dodenherdenking is. De gemeente Amsterdam wil op dat moment geen duizenden supporters in de hoofdstad hebben. Het duel vindt daarom plaats op woensdag 3 mei.



Beide clubs treffen elkaar op 11 mei voor de return. De winnaar van het tweeluik stuit op 24 mei in het Zweedse Solna op Manchester United of Celta de Vigo.



Ontsnapping



Ajax bereikte donderdagavond voor het eerst in twintig jaar de laatste vier van een Europees toernooi door een bizarre ontsnapping bij Schalke 04. De nummer twee van de eredivisie stond nog maar met tien spelers op het veld toen het in de tweede helft van de verlenging terugkwam van een achterstand van 3-0 (3-2). Olympique Lyon nam in Istanbul de strafschoppen beter dan Besiktas.



Ajax is voor Olympique Lyon de tweede Nederlandse tegenstander van dit seizoen in de Europa League. De huidige nummer vier van de Franse Ligue 1 was in de zestiende finales met imponerende cijfers te sterk voor AZ (7-1, 4-1). Memphis Depay is niet speelgerechtigd tegen Ajax omdat hij eerder dit seizoen al met Manchester United in de Europa League uitkwam