Ajax treft zoon van Frank Verlaat

Maradona officieel ereburger van Napels

5 juli Diego Maradona mag zich vanaf vandaag ereburger van de stad Napels noemen. In Napels beleefde de Argentijnse ex-voetballer zijn beste tijd. Met Napoli werd Maradona in 1987 en 1990 landskampioen. Vanwege zijn belastingschulden en zijn bedenkelijke reputatie was het ereburgerschap van 'Pluisje' omstreden.