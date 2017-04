Aké: Genoten, mooie én leerzame ervaring

Kishna boekt eenvoudige overwinning met Lille

22:03 Lille heeft eenvoudig gewonnen van Guingamp. In het Stade Pierre-Mauroy was middenvelder Nicolas De Preville de man van de wedstrijd met twee doelpunten in de eerste helft. De Portugese spits Éder zorgde in de tweede helft voor de eindstand: 3-0.