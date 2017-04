Alaba twijfelgeval voor halve finale DFB Pokal tegen Dortmund

De drie centrale verdedigers, Jérôme Boateng, Mats Hummels en Javi Martínez zijn allen inzetbaar, liet de Italiaanse coach weten. Bayern werkte de laatste training met een voltallige selectie af. Enkel doelman Manuel Neuer ontbrak. Hij komt dit seizoen niet meer in actie.



Ancelotti benadrukte de ambities van Bayern nog een keer. ,,De beker is heel belangrijk. We willen naar Berlijn. We hebben de wedstrijd tegen Real Madrid vergeten en focussen ons op Dortmund.'' Arjen Robben sprak van een beladen wedstrijd. ,,We moeten gas geven, maar dan ben ik ervan overtuigd dat er maar één ploeg als winnaar uit de bus komt.''