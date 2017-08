Allardyce aast niet op stoeltje De Boer: 'Geef hem de tijd'

'Big Sam' volgde in december vorig jaar de ontslagen Alan Pardew op bij de club uit Zuid-Londen. Hij behield Palace voor het hoogste niveau, maar besloot na het seizoen toch op te stappen. De ervaren manager had naar eigen zeggen geen energie meer om fulltime met een voetbalclub bezig te zijn.



Daar is drie maanden later weinig aan veranderd, bevestigt Allardyce tegenover TalkSport. ,,Ik heb een relaxte zomer gehad, kom net terug van Hawaï, en heb op dit moment geen enkele interesse om geassocieerd te worden met een club. Drie wedstrijden is wel erg snel om het over een terugkeer te hebben, nietwaar?"



,,Ik zit goed in mijn vel", gaat de oefenmeester, die een reputatie heeft als wonderdokter van clubs in degradatienood, verder. ,,Mijn tijd in de Premier League is ontzettend opwindend geweest, ik heb genoten van iedere minuut. Maar een break van het voetbal is op dit moment het enige juiste."



Allardyce voelt mee met De Boer, die een dramatische seizoensstart doormaakt met de Eagles. Hij hoopt dat zijn opvolger de tijd wordt gegund. ,,Kijk naar Stoke City van vorig seizoen, die moesten zeven, acht duels wachten op de eerste zege. Maar Mark Hughes mocht blijven zitten en leidde de club naar één van de hoogste eindklasseringen ooit. Het is nog vroeg in het seizoen en de fans moeten geduld hebben. Samen moeten ze het weer op de rails kunnen krijgen."