Allegri: We hadden nog een dag door kunnen voetballen

,,Dat we hier de nul houden en ook in de thuiswedstrijd tegen Barcelona al geen doelpunt tegen kregen, toont aan hoe sterk we zijn'', aldus Massimiliano Allegri, trainer van Juventus, die een kwartier voor tijd met Andrea Barzagli nog een extra verdediger in de ploeg bracht om de spanning definitief uit het duel te houden. ,,Toen hij in het veld kwam, kreeg ik het gevoel dat we nog wel een dag hadden kunnen voetballen en dan nog geen doelpunt hadden hoeven incasseren.''



Trainer Luis Enrique was simpel in zijn oordeel. ,,We hebben het al weggegeven in Turijn'', doelde hij op de nederlaag van vorige week. Juventus zette Barcelona toen met 3-0 aan de kant.



De Italianen voorkwamen met de uitschakeling van Barcelona dat er drie Spaanse clubs in de halve finales staan. Naast Real Madrid en Atlético Madrid wist ook het Franse AS Monaco de laatste vier te bereiken.