Anderlecht kent dramatische seizoensstart

Wereldgoal van Fekir met knal van eigen helft

19 augustus Een doelpunt van Kenny Tete heeft Olympique Lyon niet aan een zege op Bordeaux kunnen helpen. De thuisploeg verspeelde in de laatste drie minuten een voorsprong van 3-1 (3-3). Tete kreeg een kans in de basisformatie en tekende voor de 2-0, op aangeven van Memphis Depay. De openingstreffer van Lyon was er één om in te lijsten. Nabil Fekir schoot de bal vanaf de middenlijn over de doelman van Bordeaux.