Anderlecht laat toptalent Tielemans gaan maar wil Dendoncker houden

Liefst 25 miljoen euro moet Tielemans opleveren. ,,Tielemans tekende nog nergens, maar gaat vertrekken'', vertelt Van Holsbeeck. De jonge middenvelder zou met een transfer voor dat bedrag de duurste Belg zijn die ooit vanuit de Pro League naar het buitenland vertrok. Daarmee overstijgt hij landgenoten als Marouane Fellaini (22 miljoen), Romelu Lukaku (12 miljoen) en Vincent Kompany (12 miljoen) ruim.



,,Maar Dendoncker: die gaan we wel houden. De halve Premier League zit op hem te wachten, maar als we volgend seizoen een goeie basis willen hebben in onze ploeg is het cruciaal om Leander hier te houden. Met het geld van de Champions League hebben we trouwens meer mogelijkheden om rond hem te bouwen.''