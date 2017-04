Andries Jonker wil oude club Bayern München pijn doen

Na de uitschakeling in de Champions League, ging het gisteravond voor Bayern München tegen Borussia Dortmund (2-3) ook mis in de halve finale van het Duitse bekertoernooi. Trainer Andries Jonker van VfL Wolfsburg zat op de tribunes van de Allianz Arena en ging met een goed gevoel naar huis. In de strijd om een langer verblijf in de Bundesliga hoopt Jonker zijn oud-werkgever zaterdag ook pijn te kunnen doen.