Antonio Conte neemt schuld nederlaag Chelsea op zich

,,Ik was niet in staat de juiste concentratie, motivatie en drang om te winnen over te brengen op mijn spelers.''

De Italiaan zag de voorsprong in de Premier League op eerste concurrent Tottenham Hotspur slinken naar vier punten. ,,We speelden niet goed en verdienden te verliezen. Natuurlijk neemt nu de druk toe, maar dat is niet erg'', zei de voormalig coach van Juventus. ,,Dat is logisch als je voor de titel speelt. We zijn dit seizoen aan iets heel moois bezig en om die reden moeten we met groot enthousiasme de laatste zes duels ingaan'', aldus Conte.