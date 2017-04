Argentinië wil met Sampaoli het WK halen

De 57-jarige Sampaoli ondertekende vorige zomer een contract voor twee jaar bij Sevilla, de huidige nummer vier uit de Spaanse competitie. De Argentijnse bond moet dus met de clubleiding van Sevilla om de tafel om dat contract af te kopen.



Sampaoli had eerder het nationale elftal van Chili onder zijn hoede. Met de Zuid-Amerikanen won hij in 2015 de Copa America. Een jaar eerder strandde Chili bij het WK in de achtste finales. Het organiserende Brazilië was te sterk.



Tapia ontsloeg vorige maand bondscoach Edgardo Bauza wegens teleurstellende resultaten. In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep voor het WK 2018 staat Argentinië, met nog vier wedstrijden te gaan, op de vijfde plaats. Alleen de eerste vier landen plaatsen zich automatisch voor de mondiale eindronde. Koploper Brazilië is al zeker van een ticket. Colombia, Uruguay en Chili staan nu ook nog boven de Argentijnen. De nummer vijf van de eindstand speelt een play-off tegen een land uit Oceanië.



Argentinië speelt 31 augustus, uit tegen Uruguay, de volgende WK-kwalificatiewedstrijd. Sterspeler Lionel Messi is voor vier duels geschorst.



Sampaoli werd eerder in verband gebracht met het bondscoachschap van het Nederlands elftal, waar Dick Advocaat naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn wordt gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Danny Blind.