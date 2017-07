Arsenal in blessuretijd naast Bayern

Een vroeg doelpunt van Robert Lewandowski leek Bayern in China aan de zege te helpen. In de vierde minuut van de extra tijd dwong Alex Iwobi met een rake kopbal alsnog een strafschoppenreeks af. Namens Bayern faalden David Alaba, Renato Sanches en Juan Bernat van elf meter.



Bayern München speelt zaterdag in het toernooi om de International Champions Cup tegen AC Milan in Shenzhen. Arsenal neemt het op die dag in Peking op tegen Chelsea.



Arjen Robben ontbreekt in de selectie van Bayern. Hij revalideert in München sinds hij tijdens zijn vakantie geblesseerd raakte bij een potje tennis. De aanvoerder van Oranje wordt begin augustus terugverwacht bij de Duitse kampioen.