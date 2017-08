Arsenal opent competitie zonder Sánchez

Sánchez was vorig seizoen met 24 doelpunten topscorer van Arsenal. Hij stond deze zomer nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München en Paris Saint-Germain. Arsenal wil hem echter ondanks een aflopend contract niet laten gaan.

Sánchez sloot deze zomer later aan bij Arsenal omdat hij actief was op de Confederations Cup. De Chileen was nog ziek in de voorbereiding en ontbrak zondag ook bij de finale tegen Chelsea om de Community Shield, de prijs voor de Engelse supercup. Arsenal veroverde de eerste prijs van het seizoen door na een gelijke stand (1-1) de strafschoppen beter te nemen.