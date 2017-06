AS Roma-aanwinst Karsdorp ondergaat maandag operatie aan meniscus

Rick Karsdorp ondertekende gisteren een vijfjarig contract bij AS Roma, maar zal voorlopig nog niet gaan trainen of spelen bij de Italiaanse topclub. De 22-jarige rechtsback wordt maandag geopereerd aan zijn meniscus.

De kersverse aanwinst van AS Roma moet zich zondagavond melden in een ziekenhuis in Italië en gaat de volgende ochtend onder het mes. Karsdorp liep in de uitwedstrijd bij Ajax op zondag 2 april een knieblessure op.

Het leek einde seizoen voor de rechtsback uit Schoonhoven, maar in de mislukte kampioenswedstrijd tegen Excelsior op zondag 7 mei stond Karsdorp weer in de basis. In de geslaagde kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo een week later stond Bart Nieuwkoop weer in de basis op rechtsback. Karsdorp mocht tien minuten voor tijd nog invallen.

Medische keuring

AS Roma was op de hoogte van de meniscusproblemen van Karsdorp. De club acht het na de medische keuring beter dat Karsdorp snel geopereerd wordt, voor hij zich bij de spelersgroep zal aansluiten. Het gaat volgens AS Roma om een kleine ingreep.

Volgende week donderdag gaat Karsdorp met de Italiaanse topclub wel gewoon mee op trainingskamp in voorbereiding op het nieuwe seizoen, waar hij aan zijn herstel zal werken.

Feyenoord ontving gisteren 14 miljoen euro voor Karsdorp. Dit bedrag kan met bonussen nog oplopen tot 19 miljoen euro.