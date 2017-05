AS Roma gunt Juventus geen kampioensfeestje

Juventus had duizenden supporters meegebracht naar Rome en kwam vanavond al na 21 minuten op voorsprong door een goal van Mario Lemina. Het uitvak nam daarna al een flink voorschot op het kampioensfeest, maar deze moet voorlopig nog een week worden uitgesteld. AS Roma kwam sterk terug en maakte via aanvoerder Danielle De Rossi vier minuten later alweer gelijk.



Na rust scoorde Stephan El Shaarawy en Radja Nainggolan nog voor AS Roma. Juventus kreeg daardoor op een avond in Rome net zoveel tegengoals als dit hele seizoen al in de Champions League. Juventus staat op zaterdag 3 juni in de finale van de Champions League tegenover Real Madrid.