Atlético verlengt met 'kind van de club' Lucas Hernández

Hoe Van Hooijdonk ook Inter op de knieën kreeg

Ajax speelt woensdag in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon. Het is in deze eeuw de eerste keer dat de Amsterdammers bij de laatste vier zitten van een Europees toernooi. Feyenoord (2002), PSV (2005) en AZ (2005) gingen Ajax voor. Een terugblik, met vandaag aflevering 1: Feyenoord in 2002 tegen Internazionale.