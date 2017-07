Aziatische trip Arsenal zorgt voor golf van buikgriep

Wenger zocht de oorzaak in het weer. De ploeg was vanuit het winterse Australië, waar het bijna vroor, doorgereisd naar Shanghai, waar het dik 35 graden was. ,,Dat was wel even een schok. Het is niet de beste manier om je lichamelijk voor te bereiden, zeker niet. Aan de andere kant: we hebben met deze trip wel de kans om de fans uit de hele wereld te ontmoeten en dat is wel positief.''