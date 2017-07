Baas La Liga onderneemt stappen tegen PSG vanwege Neymar

,,We zullen een aanklacht indienen bij de UEFA en als de Europese voetbalbond niets doet, gaan we naar het sporttribunaal in Zwitserland. Als dat ook niets oplevert gaan we naar de rechter in Frankrijk en Spanje’’, aldus Tebas tegen de Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo.



Tebas zei dat La Liga eerder stappen wilde ondernemen. ,,We kunnen niet met de armen over elkaar blijven zitten. Het gaat niet alleen om Barça, het gaat om het hele Spaanse voetbal. Vandaag is het Barça, morgen kan het Real, Atlético Madrid of een andere ploeg zijn.’’



De La Liga-baas zei dat hij al PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi heeft geïnformeerd. ,,Hij was boos op me en begreep het niet. Vergeet niet dat BeIn Sports (net als de PSG-eigenaar uit Qatar, red.) de uitzendrechten van het Spaanse voetbal beheert, maar La Liga moet in zulke gevallen voor de clubs opkomen.’’



De UEFA heeft eerder PSG gestraft in het kader van Financial Fairplay. Drie jaar geleden mocht de Franse club ‘slechts’ 55 miljoen euro uitgeven tijdens de transferwindow. Bovendien moest er een boete van 20 miljoen worden betaald en mocht de club niet 25 maar 21 spelers inschrijven voor de Champions League.



Andrea Traverso, die bij de UEFA verantwoordelijk is voor Financial Fairplay, zegt niet van tevoren te kunnen oordelen. ,,Ik ken de plannen van PSG nog niet. Zij zullen wel hun huiswerk hebben gedaan. Misschien hebben zij een rekensom gemaakt die wel klopt.’’