Balende De Boer: Dit is meteen een dure les

Crystal Palace ging na rust op jacht naar de aansluitingstreffer, maar kreeg in de slotfase zelfs nog een derde goal om de oren. ,,We hebben veel kansen gehad, maar het doelpunt viel maar niet", analyseerde De Boer. ,,Ik had het gevoel dat we anders nog minimaal gelijk hadden kunnen spelen."



,,Je hoopt een thuiswedstrijd te kunnen benutten om met drie punten te beginnen. Helaas geven we in vijftien minuten alles weg. Een wedstrijd duurt nu eenmaal geen 75, maar 90 minuten."



Crystal Palace wacht volgende week de zware uitwedstrijd tegen Liverpool op Anfield. Een week later neemt de ploeg van De Boer het thuis op tegen Swansea City.