Barça kiest met Valverde voor volgende Cruijff-adept

Ernesto Valverde is de nieuwe hoofdtrainer van FC Barcelona. Hij is de opvolger van Luis Enrique. De Catalanen kiezen daarmee wederom voor een trainer die als voetballer en trainer volledig geïnspireerd is door Johan Cruijff.

,,Zijn filosofie past bij Barcelona'', zei voorzitter Josep Maria Bartomeu vanavond bij de bekendmaking van zijn aanstelling, die al een paar weken in de lucht hing. Valverde wordt donderdag gepresenteerd in Camp Nou.

Valverde (53) werd geboren in Viandar de la Vera, een piepklein dorpje in het westen van Spanje. De familie Valverde verhuisde al snel naar Baskenland. Daar begon hij zijn loopbaan bij Alavés, al werd hij vooral bekend door de zes jaar die hij voor Athletic Bilbao speelde.



Valverde stond als speler eveneens twee jaar onder contract bij Barça, maar kwam tussen 1988 en 1990 niet verder dan 22 wedstrijden. Toch hebben die jaren hem gevormd als trainer. Onder Johan Cruijff raakte hij - zoals zo veel van zijn toenmalige ploeggenoten - bezeten van de werk- en speelwijze van de Nederlandse grootheid.



Na zijn actieve loopbaan bracht hij die Cruijff-visie in de praktijk bij 'zijn' Athletic Bilbao, de club waar hij als speler liefst zes seizoenen actief was. Hij begon er als jeugdtrainer, schoof door naar de positie van assistent, kreeg vervolgens het tweede elftal onder zijn hoede, om er in 2003 de eindverantwoordelijke te worden.

Oude nest

Valverde eindigde in zijn twee seizoenen als vijfde en negende, waarna hij via Espanyol, Olympiakos, Villarreal, wederom Olympiakos en Valencia in 2013 weer teruggekeerde op zijn geliefde oude nest in Bilbao. En niet zonder succes. In vier jaar tijd eindigde hij met de traditiegetrouw puur uit Basken bestaande ploeg achtereenvolgens als vierde, zevende, vijfde en zevende.

Die goede prestaties hebben hem zijn kans bij FC Barcelona opgeleverd. In het verleden was er al vaker sprake van een dienstverband van Valverde in Nou Camp, maar het kwam er nooit van. Nu wél, en er wacht hem een schone taak. Sinds het vertrek van Pep Guardiola was het spel van Barça goed, maar goed is niet goed genoeg. Valverde moet van de blaugranas weer de ontembare aanvalsmachine worden. Precies zoals onder Cruijff.