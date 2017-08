Barça zonder Iniesta in return Supercup

Hazard terug op trainingsveld bij Chelsea

18:57 Eden Hazard is bij Chelsea teruggekeerd op het trainingsveld. De 26-jarige international liep begin juni bij de nationale ploeg in de voorbereiding op de duels met Tsjechië en Estland een enkelblessure op. Het is nog onduidelijk wanneer Hazard bij de landskampioen weer speelklaar is.