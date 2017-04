Barcelona terug in titelrace na winnende goal Messi in Clásico

FC Barcelona heeft de Clásico met 2-3 gewonnen en is daardoor weer helemaal terug in de Spaanse titelrace. Uitblinker Lionel Messi maakte in blessuretijd de winnende treffer na een zinderende wedstrijd.

Door Dennis van Bergen

FC Barcelona staat door de zege nu weer op gelijke hoogte met Real Madrid. De Spaanse grootmachten hebben nu allebei 75 punten. Real Madrid heeft echter nog wel een inhaalduel tegoed. Voor Barcelona zijn er nog vijf duels te gaan, voor Real Madrid zes.

Voorafgaand aan de 234ste El Clasico werd er nog volop gespeculeerd over het naderende einde van een tijdperk van Messi en co. Het einde dus van het tiki taka, ingezet door Josep Guardiola en succesvol uitgebouwd door Luis Enrique met een maal de Champions League-winst, tweemaal het landskampioenschap en even zo vaak de Spaanse beker. Iets waar FC Barcelona ook dit jaar weer zicht op heeft met de eindstrijd tegen Deportivo Alavés in het verschiet.

Scheurtjes

Maar er wordt anders naar toegeleefd dan anders nu scheurtjes –de botsingen van vertrekkend trainer Enrique met spelers en pers- een pijnlijk vervolg kregen met een pijnlijke Champions League-uitschakeling tegen Juventus. Opgeteld bij het feit dat FC Barcelona tot gisteravond tegen een achterstand van drie competitiepunten aanhikte tegen Real Madrid, dat ook nog eens een duel minder speelde en dankzij het Europese succes tegen Bayern München op een wolk van euforie leefde.

Desondanks was Barcelona in de eerste helft tenminste gelijkwaardig in de heerlijk op en neer golvende clash, waarin een hoofdrol was weggelegd voor Casemiro. Eerst opende hij namens Real Madrid de score, waarna hij later -met al geel op zak- aan rood ontsnapte toen zijn overtreding op Messi onbestraft bleef. Tot woede van de Argentijn, die in de tussentijd wel zijn dertigste competitiedoelpunt van het seizoen had aangetekend. Zonder hulp van de N uit de MSN-voorhoede ditmaal, Neymar. De Braziliaan was geschorst.

Keylor Navas houdt Real Madrid in leven

Ook na rust bleef het genieten in Bernabeu. Kansen voor Real Madrid (Toni Kroos, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) werden in rap tempo afgewisseld met mogelijkheden voor Barcelona. Doelman Keylor Navas mag soms dan de nodige kritiek over zich uitgestort krijgen, gisteravond stond hij er ontegenzeggelijk op inzetten van Ivan Rakitic, Gerard Pique en Luis Suarez. Dat hij later geen antwoord had op het schot van Rakitic (1-2), viel hem niet te verwijten.

Iets wat niet gezegd kon worden van Sergio Ramos. Zoals wel vaker was de Real Madrid-verdediger zijn frustraties niet de baas. Na een harde tackle op Messi kon hij tien minuten voor tijd met een directe rode kaart inrukken. Zodoende maakte hij de 2-2 van James Rodriguez niet mee. De 2-3 van Lionel Messi in de slotseconde evenmin.

Messi zelf? Die plukte na afloop nog maar eens door zijn bebloede baard, die hij overhield aan een elleboogstoot van Marcelo in de eerste helft. Wetend dat de titel voor FC Barcelona weer in zicht is.

