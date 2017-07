Barcelona verslaat Juventus in oefenduel met twee goals van Neymar

Frankrijk en Oostenrijk ongeslagen aan kop

22 juli Frankrijk en Oostenrijk zijn bij het EK voetbal voor vrouwen in groep C na twee duels nog altijd ongeslagen. Het onderlinge duel eindigde zaterdagavond in Utrecht in 1-1. Eerder op de avond won Zwitserland in Doetinchem met 2-1 van IJsland.