Barton vreest vervroegd pensioen door gokstraf

Argentinië wil met Sampaoli het WK halen

7:36 Jorge Sampaoli moet de Argentijnse voetballers naar het wereldkampioenschap van volgend jaar in Rusland leiden. Claudio Tapia, voorzitter van de Argentijnse voetbalbond AFA, heeft gezegd dat hij in gesprek gaat met Sevilla, de huidige werkgever van de trainer. ,,Sampaoli is onze enige kandidaat'', aldus Tapia.