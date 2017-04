Bartra kan thuis naar wedstrijd Dortmund kijken

Bartra was het voornaamste slachtoffer van de aanslag dinsdagavond in Dortmund. Toen de bus op weg was naar het stadion voor de confrontatie met AS Monaco in de kwartfinale van de Champions League, ontploften drie bommen. Bartra raakte gewond door rondvliegend glas van de ramen in de bus. Hij moest worden geopereerd aan een gebroken botje in zijn rechterhand en lag een paar dagen in het ziekenhuis.