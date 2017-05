Bauza bondscoach van Verenigde Arabische Emiraten

Geduld Koeman rond contract Barkley raakt op

17:27 Ronald Koemans geduld met international Ross Barkley raakt langzaam op. De 23-jarige Engelsman twijfelt over een aanbieding om zijn contract met Everton te verlengen. ,,Hij tekent bij of we verkopen hem'', zei Koeman in aanloop naar het thuisduel met Watford van morgenavond.