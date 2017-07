Bayern München huurt James Rodriguez voor twee jaar

Na deze twee seizoenen heeft Bayern München een optie tot koop, al zal Bayern dan nog wel 35 miljoen euro moeten betalen. De eerste twee jaar betaalt Bayern al 10 miljoen euro voor de diensten van James Rodriguez. De Colombiaanse aanvallende middenvelder, die in het verleden ook voor FC Porto en AS Monaco speelde, stond hoog op het verlanglijstje van Bayern-trainer Carlo Ancelotti. Onder hem presteerde James in het seizoen 2014/2015, zijn debuutjaar bij Real Madrid, uitstekend met 17 goals in 46 wedstrijden. Ook was hij dat seizoen goed voor 17 assists.

James Rodriguez vertrok na het WK 2014, waarop hij zijn internationale doorbraak beleefde, naar Real Madrid. Daar kwam hij in drie seizoenen tot 111 wedstrijden en 36 goals en 41 assists. Hij won twee keer de Champions League en werd afgelopen seizoen kampioen van Spanje, maar kwam in zijn derde jaar in Madrid wel een stuk minder aan spelen toe onder Zinedine Zidane.

'Veelzijdige speler'

,,We zijn erg blij dat we in staat zijn om deze speler binnen te halen. Het aantrekken van James Rodriguez was een grote wens van onze coach Carlo Ancelotti, nadat beide succesvol samen in Madrid had gewerkt ", zegt Karl-Heinz Rummenigge, de algemeen directeur van Bayern München. ,,James is een ontzettend veelzijdige speler. Hij is zelf gevaarlijk voor het doel en bereidt ook veel doelpunten voor. Met deze aanwinst gaat het niveau in ons team opnieuw omhoog."