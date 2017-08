Belgische voetbalbond en spelers akkoord over nieuwe premies

Suárez doet mogelijk toch mee tegen Argentinië

10:13 Luis Suárez doet in de nacht van donderdag op vrijdag (01.00 uur) mogelijk toch mee in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van Uruguay tegen Argentinië. De 30-jarige spits van FC Barcelona reisde deze week af naar zijn geboorteland en start mogelijk zelfs in de basis bij de kraker tegen zijn goede vriend Lionel Messi. Dat schrijft de Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo.