Belgische voetbalbond krijgt andere voorzitter

De Keersmaecker was 32 jaar werkzaam voor de Belgische bond, en sinds 2006 had hij de leiding als voorzitter. ,,Ik heb enorm veel geïnvesteerd in de Belgische voetbalbond en er veel voor teruggekregen, maar de afgelopen tijd begon de werkdruk me op te breken'', zegt de 59-jarige De Keersmaecker, die te weinig steun voelt om langer door te gaan. ,,Maar zonder spijt en met de totale overtuiging goed werk te hebben geleverd, neem ik afscheid van de KBVB.''