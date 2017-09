Belofte Arnold voelt zich gepasseerd door Wolfsburg-coach Jonker

Terugkeer topscorer Villa in Spaans elftal was van korte duur

12:16 De terugkeer van de David Villa in het Spaanse elftal is van korte duur geweest. De topscorer aller tijden van Spanje (59 doelpunten in 98 interlands) is geblesseerd geraakt aan zijn hamstring en kan dinsdag niet meedoen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein.