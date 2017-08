Benteke: Moeten snel gaan wennen aan speelwijze De Boer

,,We spelen nu in een andere formatie", zegt de Belgische spits, die in de tweede helft van het vorige seizoen opbloeide onder de toenmalige trainer Sam Allardyce, aan de Guardian ,,Maar we hebben in de voorbereiding ook al zo gespeeld, dus dat mag geen enkel excuus zijn."

Crystal Palace speelde tegen Huddersfield met drie man (onder wie Jaïro Riedewald en Timothy Fosu-Mensah) achterin en met Wilfried Zaha en Ruben Loftus-Cheek als aanvallende middenvelders. Benteke stond op een eilandje en kwam maar weinig in het spel voor.

DNA

,,Die speelwijze zit in het DNA van De Boer, want Nederlanders willen opbouwen van achteruit", weet Benteke. ,,Maar het is niet zo dat hij hier gisteren pas is gearriveerd en de hele boel omgooit. We trainen en spelen al een tijd in deze formatie, dus we moeten er nu toch wel aan gewend zijn."

,,We moeten ons de speelstijl heel snel eigen maken, want de Premier League is al begonnen. Er staat ons met Liverpool-uit komende week weer een zware wedstrijd te wachten."

Voor de 26-jarige Benteke, die het vorige seizoen afsloot met vijftien goals in de Premier League, wordt het tegen Liverpool een weerzien met zijn oude club. Op Anfield vertrok hij na één seizoen al via de achterdeur. ,,Ik wil gewoon scoren, het maakt me dan echt niet uit of we tegen Liverpool spelen of tegen een andere ploeg."