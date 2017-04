Berlusconi verkoopt AC Milan aan Chinese investeerders

Berlusconi had met zijn familiebedrijf 99,9 procent van de aandelen in bezit. De groep investeerders, onder leiding van de Chinese zakenman Yonghong Li, legt 740 miljoen euro op tafel voor al deze aandelen.



De overname verliep de afgelopen maanden niet op rolletjes. Medio 2016 kwamen de partijen al tot een akkoord, maar de afronding van de deal liet geruime tijd op zich wachten omdat het beloofde geld vanuit Azië lang uitbleef. In maart werd de verkoop nog gered door Amerikaanse beleggers, die 300 miljoen euro injecteerden.



Berlusconi was sinds 1986 eigenaar van AC Milan. Onder zijn leiding werd de Italiaanse club onder meer vijf keer kampioen van Europa. De Rossoneri raakten de afgelopen jaren echter, mede door financiële problemen, de aansluiting met de top kwijt.



Na afronding van de verkoop sprak Li zich erover uit. ,,Ik wil graag Berlusconi en Fininvest bedanken voor hun vertrouwen, en de Milan-fans over de hele wereld voor het geduld. Wij brengen deze legendarische club weer naar de top'', aldus de zakenman.