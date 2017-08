Bondscoach Japan onder grote druk richting WK-kwalificatiewedstrijden

City Football Group wil ook La Liga-debutant Girona binden

15:13 Het bedrijf achter de Engelse grootmacht Manchester City, de City Football Group (CFG), wil een zesde voetbalclub binden aan de onderneming. Met het Spaanse Girona, dat vorige week in een oefenduel verrassend met 1-0 te sterk was voor City, wordt onderhandeld over een gedeeltelijke overname.