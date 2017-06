Bondsvoorzitter om tafel met Ziyech en Renard

Wit-Rusland boekt oefenzege op Nieuw-Zeeland

20:31 Wit-Rusland, één van de tegenstanders van Nederland in de WK-kwalificatie, heeft in een oefeninterland gewonnen van Nieuw-Zeeland. Voor eigen publiek in Minsk zegevierde de thuisploeg met 1-0. Denis Poliakov maakte kort na de rust het doelpunt.