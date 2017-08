Bosz' Dortmund lijdt geen centje pijn bij zwak Wolfsburg

De wedstrijd bloedt dood. Het duel in Wolfsburg is natuurlijk ook allang beslist. Dortmund hoeft niet meer, de thuisploeg kan al niet vanaf minuut één. Als dit een weerspiegeling is van Wolfsburgs capaciteiten, dan gaat Jonker opnieuw een loodzwaar seizoen tegemoet met de clubs van Bruma, Bazoer en Verhaegh.