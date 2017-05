Bradley Lowery op programmaboekje Sunderland-Swansea

Titelstrijd Ligue 2 razend spannend: zes kanshebbers op laatste speeldag

12:47 De Nederlandse titelstrijd tussen Feyenoord en Ajax is spannend. Met nog één speelronde te gaan heeft Feyenoord een voorsprong van één punt. In Frankrijk is de strijd om het kampioenschap in de tweede divisie nog spannender, met zes ploegen die azen op de titel.