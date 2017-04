Brighton & Hove Albion voor het eerst in 34 jaar naar hoogste niveau

Brighton & Hove Albion is door de 2-1 winst op Wigan Athletic vrijwel zeker van promotie naar de Premier League. The Seagulls zullen komend seizoen voor het eerst sinds 1983 weer uitkomen op het hoogste niveau in Engeland.

Brighton & Hove Albion staat al het hele seizoen bovenin het Championship, waar het met Newcastle United vaak stuivertje wisselde om de koppositie. De laatste weken vlogen The Seagulls echter weg van The Magpies, waardoor Brighton nu het eerste ticket naar de Premier League te pakken heeft. Brighton kan komende vrijdag in de uitwedstrijd bij Norwich City ook het kampioenschap op het tweede niveau van Engeland veiligstellen. Het is in ieder geval zeker dat Brighton de 48ste club zal worden die in de Premier League (opgericht in 1992) gaat uitkomen.

Kustplaatsje

Volledig scherm De historische West Pier in Brighton, die in 2002 volledig uitbrandde. © PA Brighton & Hove Albion speelde slechts vier seizoenen eerder op het hoogste niveau. Dat was van 1979 tot 1983. In het seizoen 1982/83 eindigde Brighton als 22ste in de oude First Division, maar haalde het wel de finale van de FA Cup. Deze ging over twee duels echter verloren tegen Manchester United. Het eerste duel op Wembley eindigde nog onbeslist (2-2), maar vijf dagen later was Manchester United met 4-0 te sterk voor de ploeg uit het kustplaatsje uit het zuiden van Engeland, bekend van de afgebrande West Pier. Daarna brak een lange periode van schaarste aan voor Brighton, zowel op als naast het veld. In 1996 was de financiële situatie van Brighton zelfs zo penibel dat het oude stadion, de Goldstone Ground, verkocht moest worden om in leven te blijven. Daarna speelde Brighton enkele jaren in het Priestfield Stadium van Gillingham (112 kilometer verderop) en vervolgens in het Withdean Stadium, een klein stadion met een grote sintelbaan dat werd gehuurd van de gemeente.

Succesvolle pokeraar als eigenaar

De grote ommekeer kwam in 2009, toen Tony Bloom 75 procent van de aandelen van de club in handen kreeg en zelf zo'n 150 miljoen euro neerlegde voor de bouw van het Falmer Stadium aan de rand van de stad. De in Brighton geboren en getogen Bloom was destijds pas 39 jaar, maar multimiljonair geworden met pokeren. Hij besloot een groot gedeelte van zijn geld in zijn favoriete voetbalclub te steken. Met succes. In het tweede seizoen na de overname van Bloom werd Brighton al kampioen in de League One (derde niveau van Engeland) en de afgelopen jaren kwam Brighton steeds dichterbij een stap naar de lucratieve en prestigieuze Premier League. Brighton was de afgelopen vier jaar al drie keer dichtbij promotie, maar tot drie keer toe lukte het niet om als winnaar uit de play-offs te komen.

Volledig scherm Het Falmer Stadium van Brighton, ook bekend als het Amex Stadium. © ProShots

Play-offs ontlopen

Dit seizoen stelde Brighton alles in het werk om die lastige en zenuwslopende play-offs te ontlopen, maar dan wel door direct bij de eerste twee (directe promotie) te eindigen. Dat lukte, met overmacht. De Ierse trainer Chris Hughton (58) smeedde een degelijk team, waarin aanvallers als Glenn Murray (22 goals), Anthony Knockaert (15 goals), Sam Baldock (11 goals) en Tomer Hemed (11 goals) kunnen uitblinken. Met 28 overwinningen, 8 gelijke spelen en 7 nederlagen is Brighton dit seizoen de meest stabiele ploeg in de zware Championship.



Volgend seizoen mag Brighton bewijzen echt bij de grote jongens te horen. Tony Bloom mag dan schatrijk zijn geworden met pokeren, maar houdt als clubvoorzitter niet van gokjes. Met degelijke aankopen zal hij proberen zijn club een vaste waarde te laten worden op het hoogste niveau.

Volledig scherm Tony Bloom, de voorzitter van Brighton & Hove Albion. © Photo News

Nederlanders in Brighton

Elvis Manu staat momenteel nog onder contract bij Brighton & Hove Albion, maar werd in de winterstop verhuurd aan Go Ahead Eagles. Vijf Nederlanders speelden eerder al voor The Seagulls: Hans Kraaij jr. (1983-1985), Michel Kuipers (2000-2010), Roland Bergkamp (2011), Kemy Agustien (2013-15) en Donny Holla (2014-2016). Andere bekende namen die eerder voor Brighton speelden zijn Colin Kazim-Richard, Mark Farrington en Bobby Zamora.



De bekendste supporter van Brighton is Norman Cook, beter bekend onder zijn artiestennaam Fatboy Slim. Hij was van 1999 tot 2008 shirtsponsor van Brighton met zijn platenlabel Skint.