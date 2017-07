Buitenlandse teams strijken neer: op wie moet je letten bij het EK vrouwenvoetbal?

TILBURG - Over precies een week trapt het Nederlands elftal in Utrecht het EK vrouwenvoetbal af tegen Noorwegen. Vijf wedstrijden worden gespeeld in het Koning Willen II-stadion in Tilburg en veel teams trainen bij voetbalclubs in de regio. Welke landen doen er mee op wie moeten we dit toernooi letten?

Poule A

Nederland heeft het thuisvoordeel (alle poulewedstrijden van Oranje zijn uitverkocht), maar Noorwegen is de favoriet voor de eerste plaats in groep A. In maart 2016 won Noorwegen tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) met 4-1 van Nederland. Beide ploegen haalden Rio echter niet. Ook op het vorige EK in 2013 was Noorwegen in de poulefase met 1-0 te sterk voor de Oranje Leeuwinnen. Noorwegen verloor uiteindelijk de finale van Duitsland. Spits Ada Hegerberg (Olympique Lyon) is de ster van het Noorse team. Zij werd in 2016 door de UEFA uitgeroepen tot beste speelster in Europa en de BBC kroonde haar tot Women's Footballer of the Year. Ook oudere zus Andrine Hegerberg (Birmingham City FC) behoort tot de Noorse selectie.

Volledig scherm De Noorse Ada Hegerberg van Noorwegen (r) duelleert met Daniëlle van de Donk tijdens het Olympische Kwalificatietoernooi. Foto Remko de Waal © ANP

De sterspeelsters van Denemarken (Pernille Harder) en België (Tessa Wullaert) spelen in de Duitse Bundesliga bij VfL Wolfsburg. De meest bekende Belgische is ongetwijfeld verdedigster Imke Courtois van Standard Luik. Zij is voetbalanalist voor Sporza en duidt naast mannen als Jan Mulder onder andere het spel van de Rode Duivels. De Red Flames, zoals de Belgische voetbalvrouwen worden genoemd, hebben hun kamp dit toernooi opgeslagen in Gilze.

Een aantal Belgische speelsters kennen we uit de eredivisie. Linkerflankspeelster Davina Philtjens komt uit voor Ajax, Lenie Onzia stond bij FC Twente onder contract maar keert na het EK terug naar Anderlecht in eigen land. PSV-aanwinst Sara Yüceil werd alsnog opgeroepen als vervanger van Kassandra Missipo. De voetbalster van KAA Gent werd om disciplinaire redenen door bondscoach Ives Serneels uit de selectie gezet. Missipo heeft naar verluidt in haar vrije tijd in een tent geslapen en zich daarmee niet gehouden aan het gebod om fris aan het EK te kunnen beginnen.

Nederland en België treffen elkaar op maandag 24 juli in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. Die wedstrijd zou wel eens kunnen beslissen over positie 2 en daarmee plaatsing voor de kwartfinales.

Volledig scherm De Belgische Davina Philtjens (r) probeert met een sliding de bal af te pakken van Camille Abily van Frankrijk tijdens de laatste testwedstrijd voor het EK. Foto Sylvain Thomas © AFP

Poule B

Eindigt Nederland inderdaad als tweede in de poule dan treft het waarschijnlijk Duitsland, dat neerstrijkt in Sint-Michielsgestel. Duitsland won de laatste zes EK's en is daarmee automatisch de grote favoriet voor de eindzege. Op 17 juli vindt in het Rat Verlegh Stadion in Breda de reprise van de olympische finale van Rio plaats tussen Duitsland en Zweden. De nieuwe Duitse bondscoach Steffi Jones zag na de olympische titel echter heel wat ervaren speelsters afzwaaien. Bij Zweden gingen de routiniers Lotta Schelin (FC Rosengård) en Nilla Fischer (VfL Wolfsburg) wel door. Jones maakte Dzsenifer Marozsán tot aanvoerster. De Duitse nummer 10 won afgelopen seizoen in haar eerste jaar in Frankrijk de treble met Olympique Lyon: de landstitel, de beker en de Champions League. Ze werd tevens verkozen tot beste voetbalster in de Franse competitie. In 2015 had ze met 1. FFC Frankfurt ook als de Champions League gewonnen. De tweebenige Marozsán behoort met haar fluwelen techniek en spelinzicht tot de beste speelsters ter wereld. Daarnaast stelt ze altijd het teambelang centraal en zegt ze meer te genieten van een assist dan van een doelpunt.

Oranje speelde op het OKT met 1-1 gelijk tegen Zweden, wat daardoor naar de Spelen mocht en daar dus een zilveren medaille ophaalde. Bij winst was dat ticket voor Nederland geweest. Op de Algarve Cup won de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman dit jaar met 1-0 van Zweden. Italië en Rusland zijn op papier opvulling van groep B. Bijna alle Italiaanse vrouwen spelen in de Serie A. Maar die competitie kan niet wedijveren met de Bundesliga of Damallsvenskan waar de speelsters, waaronder Jackie Groenen bij 1. FFC Frankfurt in Duitsland en Lieke Martens bij FC Rosengård in Zweden, bij de topclubs prof zijn. Ook de gehele Russische selectie speelt in eigen land.

Volledig scherm De Zweedse Nilla Fischer verdedigt Vivianne Miedema tijdens het Olympische Kwalificatietoernooi. Foto Olaf Kraak © EPA

Poule C

Frankrijk behoort dit toernooi tot de topfavorieten. Olympique Lyon en Paris Saint-Germain stonden dit jaar tegenover elkaar in de finale van de Champions League. De Franse vrouwen wonnen dit jaar de prestigieuze SheBelieves Cup, een invitatietoernooi in Amerika waar ook de VS, Duitsland en Engeland aan meededen. Amandine Henry (Portland Thorns), Wendie Renard en Eugénie Le Sommer (beiden Olympique Lyon) behoren tot de sterkhouders van het Franse team. Veel speelsters van Oostenrijk en Zwitserland voetballen in de Bundesliga. Ramona Bachmann (Chelsea) en Lara Dickenmann (VfL Wolfsburg) zijn de boegbeelden van de Zwitsers, die in deze groep C als tweede worden ingeschat. Vorig jaar op het OKT klopte Oranje Zwitserland met 4-3. In de voorbereiding op dit EK speelde Nederland tegen Oostenrijk (3-0 zege) en IJsland (4-0 winst).

Volledig scherm De Franse captain Wendie Renard. Foto Sylvain Thomas © AFP

Poule D

Op het WK van 2015 klopte Engeland Duitsland in de strijd om het brons en werd daarmee het beste Europese land. Omdat de voetbalbond niet opereert onder de vlag van Groot-Brittannië, mocht Engeland niet meedoen aan de Olympische Spelen van Rio. Maar zo krijgen we dit EK wel de derby Engeland-Schotland. Bij de bookmakers doet ook Engeland het goed voor de eindzege. Er wordt de laatste jaren veel geld in de Women's Super League gepompt waardoor de Engelse competitie inmiddels tot de besten van Europa gerekend kan worden. Zo rolde Manchester City met succes een vrouwentak uit. En bond FA is gul met de vergoedingen voor Engelse internationals. Ook veel Oranje-speelsters zoals Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard (Arsenal) voetballen als prof in Engeland. Lucy Bronze, Steph Houghton, Jill Scott (allen Manchester City) en Fara Williams (Arsenal) zijn een aantal bekende namen uit het ervaren Engelse team.

Voor plek twee in groep D heeft Spanje betere papieren dan Schotland en Portugal, dat voor Oisterwijk koos als uitvalsbasis. De meest aansprekende Spaanse naam, Verónica Boquete van Paris Saint-Germain, werd echter niet opgeroepen voor het toernooi in Nederland. Barcelona, dat twee jaar op rij Twente uitschakelde in de Champions League, timmert in de Primera Division hard aan de weg. Jennifer Hermoso en Vicky Losada zijn speelsters om in de gaten te houden. Bij Schotland staat Gemma Fay al op liefst 200 caps.