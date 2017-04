Celta de Vigo plaatst zich voor halve finales Europa League

Vleugelaanvaller Pione Sisto bracht Celta de Vigo na 63 minuten spelen op voorsprong in de uitverkochte Luminus Arena in Genk. De in Oeganda geboren international van Denemarken kon Genk-doelman Mathew Ryan met een hard schot verschalken. Heel lang kon Celta echter niet genieten van de voorsprong in België, want vier minuten later kwam Racing Genk alweer langszij. Leandro Trossard maakte met een schot vanaf links gelijk namens de ploeg van trainer Albert Stuivenberg.



Daar bleef het bij en aan een gelijkspel had Celta de Vigo genoeg voor een plek in de halve finales. De ploeg van Eduardo Berizzo is daarmee de eerste halve finalist, aangezien er bij de drie overige kwartfinales wordt verlengd. Celta de Vigo staat tiende in de Spaanse competitie, maar doet het dit seizoen goed in de Europa League. De Spanjaarden werden tweede in de groepsfase achter Ajax, maar wonnen vervolgens van Sjachtar Donetsk (Oekraïne) en Krasnodar (Rusland).