Cercle Brugge geeft doelman na strijd tegen leukemie nieuw contract

Cercle Brugge wilde Van Damme niet laten vallen. De herstellende doelman ondertekende een contract voor twee seizoenen bij de club die uitkomt in de Eerste Klasse, het tweede niveau in België. ,,Met deze verlenging hernieuwt Cercle Brugge het vertrouwen in Miguel, nadat hij de afgelopen maanden een zware strijd heeft geleverd", meldde de club op de website. ,,We zijn zeer verheugd om de samenwerking met Miguel te verlengen", zegt François Vitali, de nieuwe technisch directeur van Cercle Brugge. ,,Wij zijn bijzonder blij en trots dat hij ondanks aanbiedingen van andere Belgische ploegen, toch gekozen heeft voor het project van Cercle."