Chape-speler ziet droom uitkomen tegen Barcelona

Barcelona ontving de Braziliaanse ploeg maandag in de Camp Nou om de Trofeu Joan Gamper. Chapecoense was in november vorig jaar op weg naar Colombia toen het vliegtuig met daarin de selectie neerstortte. Slechts zes mensen overleefden de crash, van wie drie spelers. Die drie, Rushel, Neto en Jackson Follman gaven maandag de aftrap. Ruschel speelde als aanvoerder een groot deel van de eerste helft.

,,Echt geluk komt van dankbaarheid, de wetenschap dat we maar nietig zijn en dat het leven alleen maar compleet is met het gevoel van liefde'', schreef Ruschel op zijn Instagram-pagina. ,,Ik ben heel dankbaar voor alle gelukwensen en de vele wonderen in mijn leven. Laten we onze dromen leven, er is al zo weinig tijd.''