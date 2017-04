Chelsea boekt eenvoudige zege op Everton

Chelsea vergroot daarmee het gat met achtervolger Tottenham Hotspur naar zeven punten. De Spurs komen later op de middag nog in actie tegen Arsenal in de laatste North London Derby op White Hart Lane.



In Engeland was de hoop gevestigd op Everton om de titelrace in de Premier League nog spannend te maken, maar Chelsea kwam nauwelijks in de problemen tegen de ploeg van de gebroeders Koeman. De Spaanse aanvaller Pedro Rodriguez maakte halverwege de tweede helft de 0-1 voor de Londenaren. In de slotfase zorgden Gary Cahill en Willian voor de 0-3 eindstand.



Everton blijft door de nederlaag zevende in de Premier League, maar The Toffees zijn al wel zeker van deelname aan de Europa League volgend seizoen.