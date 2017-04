Chelsea en Aké na zinderende kraker in finale FA Cup

Als een dolle sprong Chelsea-coach Antonio Conte in de armen van zijn assistenten, meteen na de weergaloze 4-2 van Nemanja Matic. Aan de overkant riep Nathan Aké grijnzend achter zijn ploeggenoten aan, op weg naar de blauwe menigte achter het doel, kalm en ingetogen genietend van het succes.



Na een zinderende Londense derby bereikte Chelsea de finale van het FA Cup-toernooi, ten koste van Tottenham Hotspur. Een psychologische tik ook in het gezicht van Spurs, dat in de Premier League zo verwoed in de achtervolging is op de koploper.



Tottenham Hotspur domineerde het grootste deel van de wedstrijd, het kwam twee keer prachtig terug van een achterstand, maar wéér strandde de Noord-Londense club in het zicht van een finale. Voor de zevende keer op een rij verloor Spurs een halve finale in het FA Cup-toernooi, snakkend naar de prijs die het in 1991 voor het laatst won.



Spits Vincent Janssen kreeg geen speelminuten van trainer Mauricio Pochettino, de 22-jarige Aké speelde bij Chelsea wél de hele wedstrijd, goedbeschouwd ten koste van routinier John Terry. De linksbenige verdediger deed dat uitstekend, ondanks zijn gebrek aan spelritme, nadat hij in de winterstop werd teruggehaald na een uitleenperiode bij Bournemouth.