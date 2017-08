Chelsea wint topper na zinderende ontknoping

In een boeiend duel deelde Tottenham Hotspur de lakens uit. De club die dit seizoen zijn thuiswedstrijden op Wembley afwerkt bestookte het doel van Thibaut Courtois met grote regelmaat, maar was ongelukkig in de afwerking. Harry Kane was dichtbij, hij raakte de paal. De spits van Spurs wacht na 80 Premier League-goals nog altijd op zijn eerste doelpunt in augustus.