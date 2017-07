City smijt geld over de balk, Monaco bewijst reputatie

Manchester City en AS Monaco vochten vorig seizoen twee prachtige duels uit in de achtste finales van de Champions League. Deze zomer spelen de clubs een hoofdrol in de miljoenenstromen op de transfermarkt: Manchester City als grootste spender , AS Monaco als grootste casher .

Manchester City nam vandaag voor 58 miljoen euro de Franse linksback Benjamin Mendy (23) over van AS Monaco. Daarmee kwamen de totale uitgaven van Manchester City deze zomer alweer op 241 miljoen euro, nadat de afgelopen dagen ook rechtsbacks Kyle Walker (Tottenham Hotspur, 51 miljoen euro) en Danilo (Real Madrid, 30 miljoen euro) werden vastgelegd. Eerder deze zomer werden doelman Ederson (Benfica, 40 miljoen euro) en middenvelder Bernardo Silva (AS Monaco, 50 miljoen euro) al voor veel geld vastgelegd.

Een andere opvallende spender op de transfermarkt deze zomer is AC Milan, dat sinds kort in Chinese handen is. Zij gaven deze zomer ook al 189,50 miljoen euro uit, onder meer aan verdediger Leonardo Bonucci (Juventus, 42 miljoen euro) en spits André Silva (FC Porto, 38 miljoen euro). Het Everton van Ronald Koeman staat momenteel op een zesde plaats als gekeken wordt naar de uitgaven van clubs in Europa deze zomer. Koeman gaf zijn miljoenen onder meer uit aan Michael Keane (Burnley, 28 miljoen euro), Jordan Pickford (Sunderland, 28 miljoen euro) en Davy Klaassen (Ajax, 27 miljoen euro). Wayne Rooney keerde na 13 seizoenen bij Manchester United transfervrij terug op Goodison Park. Everton heeft deze zomer ondanks alle uitgaven nog wel een positieve balans, vooral vanwege de 85 miljoen euro die de club van Manchester United ontving voor Romelu Lukaku.

Grootste uitgaves op transfermarkt:

1. Manchester City: 241 miljoen euro

2. AC Milan: 189,50 miljoen euro

3. Chelsea: 140 miljoen euro

4. Manchester United: 119,70 miljoen euro

5. Bayern München: 100,50 miljoen euro

6. Everton: 98 miljoen euro

7. AS Roma: 87,95 miljoen euro

8. Juventus: 77 miljoen euro

9. LOSC Lille: 65,50 miljoen euro

10. Arsenal: 53 miljoen euro

Volledig scherm AC Milan gaf deze zomer al 189,50 miljoen euro uit, waarvan 42 miljoen aan de Italiaanse verdediger Leonardo Bonucci. © Getty Images

AS Monaco haalt tientallen miljoenen binnen

AS Monaco staat al decennia bekend als een succesvol handelshuis van voetballers. Dit was zo'n twintig jaar geleden al zo, met de verkoop van spelers als Thierry Henry (12,50 miljoen euro) en David Trézéguet (23 miljoen euro) aan Juventus. De laatste jaren kwamen daar namen als James Rodriguez (75 miljoen euro), Anthony Martial (60 miljoen euro) en Geoffrey Kondogbia (36 miljoen euro) bij. Deze zomer rinkelt de kassa echter als nooit tevoren in het Stade Louis II. Het begon met de verkoop van de Portugese spelmaker/smaakmaker Bernardo Silva aan Manchester City voor 50 miljoen euro. Daarna trokken Tiemoue Bakayoko (Chelsea, 40 miljoen euro) en Benjamin Mendy (Manchester City, 58 miljoen euro) in zijn voetspoor mee naar de Premier League. AS Monaco haalde zodoende al 167,50 miljoen euro binnen. Dit bedrag zou zomaar nog eens verdubbeld kunnen worden, want ook een vertrek van de 18-jarige sensatie Kylian Mbappé moet niet worden uitgesloten. De talentvolle aanvaller scoorde vorig seizoen al 26 keer in 44 duels. Real Madrid zou de Fransman dolgraag willen inlijven, maar weet dat zijn prijskaartje (zo'n 125 miljoen euro) heel hoog ligt.

Real Madrid haalde deze zomer bovendien al 122 miljoen euro binnen. Dit gebeurde onder meer met de verkoop van wisselspelers als Alvaro Morata (Chelsea, 65 miljoen euro), Danilo (Manchester City, 30 miljoen euro) en James Rodriguez (Bayern München, huurvergoeding van 10 miljoen euro per jaar). Een ander succesvol handelshuis is Benfica, dat deze zomer al voor 113,30 miljoen euro aan spelers verkocht en tot op heden slechts 3,15 miljoen euro uitgaf.

Grootste inkomsten op de transfermarkt:

1. AS Monaco: 167,50 miljoen euro

2. Real Madrid: 122 miljoen euro

3. SL Benfica: 113,30 miljoen euro

4. AS Roma: 108,25 miljoen euro

5. Everton: 106,28 miljoen euro

6. Olympique Lyon: 102,75 miljoen euro

7. Juventus: 94,20 miljoen euro

8. Chelsea: 77,50 miljoen euro

9. Sevilla FC: 77 miljoen euro

10. FC Porto: 61,90 miljoen euro

Volledig scherm Kylian Mbappé en Tiemoue Bakayoko juichen na een doelpunt voor AS Monaco. © AFP